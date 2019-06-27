Аттракцион «невиданной щедрости» продолжается: в Самаре на набережной вновь раздавали деньги

СЕГОДНЯ 08:23 2019-06-27T08:23:18+03:00

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В Самаре на набережной Волги продолжается аттракцион «невиданной щедрости». Вечером в среду, 26 июня, горожане вновь засняли там человека, который раздавал прохожим деньги. На этот раз это была девушка, и она предлагала самарцам по 100 рублей. Такое поведение уже не просто удивляет, а заставляет серьезно насторожиться. Жители города начали подозревать, что это какая-то новая секта или чья-то рекламная акция.

- Я не верю: во время ролика двум людям дала, причем не видно, что именно! А автору сунула сотку, очевидно «своя». Подвох — может, рекламная акция? А то буклеты из рук перестали брать совсем, - написал в соцсети один из горожан.

Пока точной информации о том, зачем люди вот уже два дня подряд раздают на набережной деньги, нет. Горожане же традиционно разделились на два лагеря: кто-то жалеет, что не оказался в нужное время в нужном месте, а кто-то придерживается мнения, что бесплатный сыр только в мышеловке и не стоит принимать деньги от непонятных самаритян. Однако нашелся человек, который рассказал, что как-то видел мужчину, который так же раздавал людям по 100 рублей. Он спросил его, зачем он это делает, на что получил ответ: не успел помочь сыну и теперь пытается получить прощение, делая таким образом людям добро.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="636" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/716925" frameborder="0"></iframe> В Самаре девушка раздавала деньги на набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU