2019-06-27T09:14:17+03:00
Общество

«Дорога как стиральная доска»: в Самаре ищут деньги на ремонт моста на Земеца

Пока сроки начала работ не называются
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы уже давно просят привести путепровод в порядокСамарцы уже давно просят привести путепровод в порядокФото: Яндекс.Карты
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Жители Самары не перестают жаловаться на плохое состояние моста на улице Земеца. Этой весной проезжую часть там несколько раз латали «картами», но они продержались недолго. Недавно стало известно, что путепровод решили отремонтировать капитально. Об этом в Твиттере сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

- Я был там. Путепровод как стиральная доска. Ехать по нему - как в час по чайной ложке Сейчас решается вопрос о выделении средств на проектировку и капитальный ремонт данного путепровода, - отметил чиновник.

Когда именно приступят к ремонту моста и сколько работы займут по времени, неизвестно. Первый замглавы Самары пока не берется называть точные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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