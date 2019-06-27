Под Южным мостом неизвестные избили рабочего из Киргизии
Вечером 24 июня с набережной реки Самары в районе Южного моста госпитализировали 24-летнего парня. Врачи диагностировали ему травму головы и живота.
- Пострадавший является гражданином Киргизии. Он занимается в областной столице работой по найму. Проживает в городе без регистрации, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Стражи порядка опросили возможных свидетелей случившегося и провели осмотр территории. Сейчас обстоятельства получения пострадавшим травмы устанавливаются. Правоохранители продолжают разбираться во всех деталях произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU