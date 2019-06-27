2019-06-27T16:46:34+03:00
Происшествия

Под Южным мостом неизвестные избили рабочего из Киргизии

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются силовики
Михаил ГОРЮНОВ
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В обстоятельства произошедшего сейчас разбираются полицейскиеВ обстоятельства произошедшего сейчас разбираются полицейскиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 24 июня с набережной реки Самары в районе Южного моста госпитализировали 24-летнего парня. Врачи диагностировали ему травму головы и живота.

- Пострадавший является гражданином Киргизии. Он занимается в областной столице работой по найму. Проживает в городе без регистрации, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Стражи порядка опросили возможных свидетелей случившегося и провели осмотр территории. Сейчас обстоятельства получения пострадавшим травмы устанавливаются. Правоохранители продолжают разбираться во всех деталях произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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