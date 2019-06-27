На второй этап строительства ледового Дворца спорта в Самаре направят почти 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-27T17:03:53+03:00

Сейчас на объекте ведутся работы по возведению основания здания Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

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Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика для второго этапа строительства ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской. На эти цели из областного бюджета планируют выделить более 980 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

- Подрядчик должен будет возвести стены и кровлю здания, провести отделку фасада, обустроить внутреннюю инфраструктуру и подключить объект к инженерным сетям, - говорится в техзадании.

Напомним, сейчас рабочие занимаются возведением основания здания. Оно готово уже на 70%. Предполагается, что строительство монолитных конструкций будет завершено к ноябрю этого года. Полностью же закончить строительство ледового Дворца спорта планируется до 30 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU