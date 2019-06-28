В Тольятти возле дома на Калмыцкой застрелили 37-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-28T09:17:14+03:00

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Вечером в четверг, 27 июня, в Центральном районе Тольятти произошло убийство. Примерно в 20 часов возле дома № 37 на улице Калмыцкой застрелили 37-летнего мужчину. По словам очевидцев, в него стреляли не менее 4-х раз.

- Личность предполагаемого преступника уже установлена. Это 34-летний мужчина. Сейчас он объявлен в розыск, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас следователи продолжают выяснять все детали происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU