Бандитские разборки? В Тольятти на парковке расстреляли гендиректора бойцовского клуба «Ахмат»

Стрелял в спину?

Накануне вечером, в четверг 27 июня, Автомобильная столица страны снова вернулась в 90-е. 24 июня в тольяттинском кафе «Левша» зарезали из-за долга дзюдоиста Евгения Кушнира, а накануне у недавно построенного дома № 37 на улице Калмыцкой в Центральном районе расстреляли 36-летнего Илью Тягуна, генерального директора бойцовского клуба «Ахмат».

— Не знаю толком, что случилось. Говорят, примерно в 20-00 убили мужчину четырьмя выстрелами в спину около машины. Потом люди, якобы, видели плотного и бородатого мужчину с пистолетом, который забежал в наш первый подъезд и скрылся в квартирах. Приехала полиция, собаки искали, но по квартирам не ходили, никого не нашли, уехали вот и все, — рассказала корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Татьяна (имя изменено).

Свидетелями убийства стали многие жители новостроек на КалмыцкойФото: соцсети

Подозреваемого пытались поймать по горячим следам и искали в домах во двореФото: соцсети

В СУ СК региона уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи отмечают, что сейчас рано говорить об обстоятельствах и мотивах, которые были у преступника. Не исключено, что это как-то связано с прошлым погибшего.

Рэкетир в прошлом

По имеющимся сведениям, Илья раньше занимался рэкетом, в том числе совместно с Абдулом Бисултановым — младшим братом лидеров некогда влиятельной чеченской ОПГ, которой в девяностые приписывали заказные убийства и похищения с целью требования выкупа. Его старший брат Шамад погиб в автокатастрофе, а Амирбека застрелили в Москве в 2003 году.

У Ильи было четверо детейФото: соцсети

Тягун попал в поле зрения силовиков в 2013 году, тогда он являлся спортивным инструктором. Он вместе с младшим Бисултановым и еще шестью фигурантами предстал перед судом за серию вымогательств. Из вменяемого ему эпизода следует, что он вместе с другими участниками группировки «прессовал» директора ООО «Архангел» Андриянова, требовали с него 700 тысяч. 25 марта 2013-го Илья вместе с четырьмя соучастниками избили бизнесмена и заставили его написать расписку о получении у них в долг денег.

Помимо этого оперативники выяснили, что годом ранее — 13 июля 2012-го — Тягун и еще один участник рэкетирских дел Осмаев избили на улице 70 лет Октября гражданку Мамедову. Действиям мужчин тогда приписали «хулиганские побуждения».

Но после освобождения несколько лет назад Илья не светился в оперативных сводках. Он посвятил себя руководству БК «Ахмат», который в Автограде торжественно открылся совсем недавно - 15 июня. В клуб, который начал функционировать чуть раньше даты официальной презентации, активно записывали мальчишки, сам погибший был многодетным отцом - воспитывал четверых детей.

В розыске хоккеист-вымогатель

Тем не менее, силовики не исключают, что гибель Тягуна — результат именно бандитских разборок. Подозреваемый уже есть — 34-летний Азиз Хидиров, хоккеист-любитель и некогда директор ООО «Мираж-Авто». Он тоже раньше был судим — за вымогательство, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник с места преступления убежал. К слову, именно в доме № 37 Азиз и прописан, то есть Илья приехал к нему сам.

ГУ МВД России по Самарской области ищет злодея:

Полиция просит помочь в поисках предполагаемого убийцыФото: ГУ МВД России по Самарской области

«Приметы: похож на азиата, на вид 35-40 лет, рост высокий (185-190 см.), плотного телосложения, волосы темные средней длины, носит бороду, лицо овальное, губы полные, глаза карие.

Одет: кепка темно-синяя с белым рисунком спереди, футболка темная с белым рисунком, синие джинсы с потертостями, кроссовки темно-синие с белыми шнурками.

Возможно вооружен, просьба соблюдать осторожность!»

Всех, кто знает, где скрывается Азиз, просят передать информацию в ближайший отдел полиции или по тел (8482) 93-40-05.

В прошлом Азиз увлекался хоккеем и играл за городские команды на позиции нападающего

С места происшествия изъяты 6 гильз калибра 9 мм., разбитый телефон жертвы и видео с камер наружного наблюдения. Один из ключевых свидетелей - водитель Тягуна, на глазах которого все произошло. Расследование и поиск убийцы продолжаются.

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