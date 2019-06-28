2019-06-28T13:56:44+03:00
Происшествия

Появилось видео убийства директора спортивного клуба "Ахмат" Ильи Тягуна

Судя по кадрам, преступник убил потерпевшего выстрелами в спину [ВИДЕО 18+]
Михаил ГОРЮНОВ
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Свидетелями убийство стали жители улицы КалмыцкойСвидетелями убийство стали жители улицы КалмыцкойФото: соцсети
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В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах жестокого убийства. 27 июня, примерно в 20-00, предположительно 34-летний Азиз Хидиров у дома № 37 на Калмыцкой расстрелял директора местного отделения бойцовского клуба "Ахмат" Илью Тягуна. Преступление попало на камеры наружного наблюдения.

- Мужчины назначили встречу у дома, в котором проживал Хидирова. Они что-то обсудили в беседке на парковке и начали расходиться. Когда Тягунл двигался к своей машине, Азиз достал пистолет и расстрелял его, - рассказывает "КП-Самара" источник знакомый с ситуацией.

Видео убийство, опубликованное в социальных сетях, подтверждает такое развитие событий. Одна из версий - ссора из-за женщины. Отрабатываются и другие, в том числе связанные с криминальным прошлым участников происшествия - оба в частности судимы за вымогательство.

Убийство директора бойцовского клуба "Ахмат" Ильи Тягуна.

Расследование продолжается. Азиз Хидиров объявлен в розыск. Подробности читайте на samara.kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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