Виновником излива стоков возле платформы Вишневая в Самаре оказался не завод «Кока-Кола»

СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-28T16:51:51+03:00

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Специалисты Росприроднадзора по Самарской области провели проверку по факту излива канализационных стоков в районе железнодорожной платформы Вишневая в Самаре. Ранее сообщалось, что виновником затопления этой территории может быть завод ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия», однако эта информация не подтвердилась.

- Был проведен отбор проб сточных вод с территории предприятия, а также жидкости, скопившейся возле станции Вишневая. Исследование показало, что концентрация химических веществ жидкости в районе железнодорожной платформы во много раз превышает концентрацию загрязняющих веществ, прокачиваемых по напорному коллектору предприятия, - сообщили в пресс-службе управления Росприроднадзора по Самарской области.

Поскольку вины завода «Кока-Кола» доказать не удалось, то административное дело, которое ранее было возбуждено в отношении него, было прекращено. Таким образом, пока виновник загрязнения земель неизвестен. По факту произошедшего было возбуждено административное дело по статье «Порча земель в результате нарушения правил обращения с веществами и отходами производства и потребления». Сейчас проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU