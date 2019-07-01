Подвела задвижка на частном колодце: стала известна причина перекрытия Московского шоссе в Самаре

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-01T10:39:36+03:00

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Коммунальщики рассказали, из-за чего пришлось частично перекрывать движение по Московскому шоссе в Самаре. Как выяснилось, там произошла утечка на частных сетях.

- В пятницу, 28 июня, произошел технологический сбой на водопроводных сетях под Московским шоссе. На наших сетях повреждений не обнаружилось. Пришлось серьезно раскопать дорогу, чтобы определить источник утечки. В итоге рабочие нашли колодец с аварийной задвижкой, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

По словам представителей компании, крышка колодца была закатана в асфальт, и найти ее без вскрытия Московского шоссе было бы невозможно. На ремонтные работы у коммунальщиков ушло около суток. Вечером воскресенье, 30 июня, движение по магистрали было открыто. Пока там уложили черновой слой асфальта. Как отмечают в «РКС-Самара», они найдут владельца колодца и предоставят ему смету выполненных работ для их оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU