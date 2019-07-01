2019-07-01T11:13:14+03:00
Общество

Надежное электроснабжение X Всероссийскому сельскому Сабантую обеспечила Самарская сетевая компания

В результате праздник для энергетиков прошел в штатном режиме, перебоев с электроснабжением не было.
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В Самарской области надежное энергоснабжение Сабантуя обеспечили энергетики ССКВ Самарской области надежное энергоснабжение Сабантуя обеспечили энергетики ССК
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29 июня в селе Камышла Самарской области прошел X Всероссийский сельский Сабантуй, на который съехались представители 32 регионов страны – всего более 20 тысяч гостей. На Самарской земле развернулись масштабные праздничные гуляния, которые снабжала электроэнергией Самарская сетевая компания.

В рамках подготовки к этому мероприятию энергетики Северных электрических сетей АО «ССК» провели большую работу по модернизации оборудования и строительству новой воздушной линии. Для того чтобы обеспечить электроэнергией главную сцену праздника, 78 торговых павильонов, национальные подворья, 7 палаток и шатров для районов Самарской области, принимающих делегации соседних регионов, 3 базовых станции сотовой связи, 40 рамок металлодетекторов, объекты полиции и МЧС была проведена полная реконструкция одной из камышлинских подстанций и в 4 раза увеличена мощность трансформатора. Для обеспечения каждого объекта точками питания ССК провела к площадке, на которой пройдет праздник, новую воздушную линию электропередачи протяженностью более километра, на каждой новой опоре установила электрощитовые автоматы и розетки.

Накануне праздника для обеспечения резерва энергопитания к подстанции был доставлен дизель-генератор мощностью 200 кВт. Энергетики Камышлинского участка Северных электросетей АО «ССК» несли дежурство на месте проведения торжеств и каждые три часа замеряли нагрузку на сети, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение грандиозному народному гулянию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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