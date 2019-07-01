Перебрался из Тольятти в Самару: полицию областной столицы возглавил Вадим Ятайкин

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-01T15:56:58+03:00

На этом посту он сменил Дмитрия Блохина, который в июне ушел на пенсию

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В Самаре назначили нового начальника городского управления МВД. Им стал полковник Вадим Ятайкин, который занимал такую же должность в Тольятти.

- Приказом начальника ГУ МВД по Самарской области Александра Винникова полковник полиции Вадим Ятайкин с 1 июля 2019 года назначен начальником Управления МВД по Самаре, - сообщается на сайте облГлавка.

Напомним, что до недавнего времени пост начальника самарской полиции занимал Дмитрий Блохин. В июне он ушел на пенсию, проработав на этой должности около семи лет.

Вадим Ятайкин родился в Орске, сейчас ему 50 лет. Свою службу в органах внутренних дел он начал в 1991 году с должности младшего инспектора уголовного розыска оперативно-поисковой группы. Несколько лет проработал в полиции Орска, а потом перебрался в Жигулевск, где занял пост начальника городского ОВД. С апреля 2015 года по май 2018 года Вадим Ятайкин возглавлял отдел МВД по Ставропольскому району, а потом — полицию всего Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU