СМИ: «Крылья Советов» покинули Павел Яковлев и Денис Ткачук

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-01T16:08:58+03:00

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Футбольный клуб «Крылья Советов» не рассчитывает в будущем сезоне на Павла Яковлева и Дениса Ткачука. У футболистов закончились контракты, и клуб не стал их продлевать, сообщает sport24.ru.

- Самарский клуб не предлагал игрокам продлить контракты, срок действия которых истек 30 июня. Оба футболиста отсутствуют на сборе команды в Австрии и ищут себе новые клубы, - говорится на портале.

Павлу Яковлеву 28 лет. За «Крылья Советов» он играл в 2010, 2011-2012, 2015-2016 и 2018-2019 годах. В прошлом сезоне атакующий полузащитник выходил на поле в футболке «КС» в 17 матчах и забил 1 мяч.

Денис Ткачук играл за «Крылья» в 2014-2015 и 2017-2019 годах. В сезоне 2018/2019 29-летний полузащитник появлялся на поле в 21 матче и отметился 2 забитыми мячами.

ИСТОЧНИК KP.RU