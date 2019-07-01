2019-07-01T22:41:48+03:00
Недвижимость

Самара вошла в топ-10 городов, где плата за коммунальные услуги растёт быстрее доходов населения

Рост платы за коммунальные услуги превышает установленные государством индексы
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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С 1 июля в Самаре повысили тарифы ЖКХС 1 июля в Самаре повысили тарифы ЖКХФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Институт проблем естественных монополий составил рейтинг городов, в которых рост стоимости коммунальных услуг во второй половине 2019 года (с учетом услуги по обращению с ТКО) превысит установленные государством предельные индексы. Всего в топе 10 городов, среди которых и Самара.

— В ежегодном исследовании «Рост тарифов на ЖКУ в 2019 году: анализ для крупнейших городов и регионов России» изучено, насколько решения региональных тарифных органов соответствуют пределам, установленным на федеральном уровне, — говорится в сообщении ИПЕМ. — Основные особенности тарифной кампании 2019 года — вынужденная дополнительная индексация тарифов из-за повышения ставки НДС и выделение деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в качестве отдельной коммунальной услуги.

По анализу института, установленные пределы роста платы фактически превысят в 2 из 15 «городов-миллионников» России, в Красноярске и Самаре. При этом в расчета не включена услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами. До «мусорной реформы» она считалась жилищной и не учитывалась при установлении пределов роста платы.

Оценка всех коммунальных услуг с учетом обращения с ТКО плюс платы за содержание жилья и капремонт показывает, что в 10 из в 15 «городов-миллионников» фактический рост платы превысит предел для коммунальных услуг. При этом индексы платы за коммунальные услуги растут быстрее доходов населения.

Первые три позиции рейтинга занимают Красноярск, Волгоград и Ростов-на-Дону. На последнем месте — Новосибирск. Самара занимает 7-ое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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