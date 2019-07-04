В Самаре экс-полицейского, который украл со спецстоянки Land Cruiser в розыске, отправили в колонию
В Самаре суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 Красноглинского района. Его признали виновным в тайном хищении внедорожника «Тойота Ленд Крузер 200» со спецтоянки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года. Отбывать он его будет в исправительной колонии общего режима, - рассказали в ведомстве.
Напомним, преступление произошло в июне 2017 года. Полицейский, зная, что на стоянке отдела полиции находится автомобиль стоимостью более 3,5 млн рублей, украл его и заменил с него запчасти. Что интересно, этот внедорожник находился в розыске по уголовному делу о мошенничестве, которое вели правоохранители из Ростова-на-Дону. Машина оказалась на стоянке всего примерно за месяц до кражи. Туда ее доставили сотрудники ДПС, чтобы в дальнейшем переправить в Ростовскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU