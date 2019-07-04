В Самаре перекресток Мориса Тореза - Карбышева затопила коричневая вода

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-04T15:28:37+03:00

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Днем в четверг, 4 июля, в Самаре произошла очередная коммунальная неприятность. Одна из труб прохудилась и в итоге водой оказался затоплен перекресток улиц Мориса Тореза и Карбышева. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Вода течет из-под земли какого-то грязно-коричневого цвета. Она залила буквально все: и проезжую часть, и тротуары. Видимо, трубы не выдержали гидравлических испытаний, - делятся местные жители.

Насколько известно, сейчас на месте происшествия работают сотрудники коммунальных систем. Они уже оградили место аварии. Напомним, что со 2 июля в Самаре стартовал очередной этап проверок теплосетей. Из-за этого жители Советского, Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского районов на две недели остались без горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU