«Место организаторов ПК - в СИЗО!»: Александр Хинштейн взял под контроль ситуацию с кооперативом-обманщиком

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-04T17:04:54+03:00

Люди думали, что вкалывают деньги в развитие производства, но попали в финансовую пирамиду

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В Самарской области продолжатся расследование дела производственного кооператива «Фабрика Продуктов ВС». Об этом «Комсомольская правда» уже писала ранее. Жители 16 городов думали, что вкладывают деньги в развитие фабрики полуфабрикатов, но средства шли в карманы организаторов финансовой пирамиды из Тольятти. Больше месяца обманутые вкладчики писали заявления в полицию и ждали, когда организаторы будут задержаны, но ничего подробного не случилось. Отчаявшиеся люди взяли штурмом производственные базы кооператива и обратились к депутатам.

- На приём пришла большая группа вкладчиков ПК «Фабрика продуктов ВС» с жалобами, что им не возвращают вклады. За неделю уже получил более 180 писем и обращений. Обсудил с прокурором области, руководством ГУМВД. В ГСУ будет создана следственно-оперативная группа. Беру ситуацию на личный контроль, - сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.

Также он уточнил, что прокуратура оперативно выйдет в суд с требованием прекратить деятельность кооператива и закрыть их сайты.

- Несмотря на поток жалоб обманутых, эти дельцы продолжают собирать деньги у граждан. Необходимо положить этому конец. Место организаторов ПК - в СИЗО! – заявил Хинштейн.

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Жители 16 городов думали, что вкладывают деньги в развитие фабрики полуфабрикатов, но средства шли в карманы организаторов финансовой пирамиды из Тольятти

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ИСТОЧНИК KP.RU