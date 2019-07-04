«Место организаторов ПК - в СИЗО!»: Александр Хинштейн взял под контроль ситуацию с кооперативом-обманщиком
В Самарской области продолжатся расследование дела производственного кооператива «Фабрика Продуктов ВС». Об этом «Комсомольская правда» уже писала ранее. Жители 16 городов думали, что вкладывают деньги в развитие фабрики полуфабрикатов, но средства шли в карманы организаторов финансовой пирамиды из Тольятти. Больше месяца обманутые вкладчики писали заявления в полицию и ждали, когда организаторы будут задержаны, но ничего подробного не случилось. Отчаявшиеся люди взяли штурмом производственные базы кооператива и обратились к депутатам.
- На приём пришла большая группа вкладчиков ПК «Фабрика продуктов ВС» с жалобами, что им не возвращают вклады. За неделю уже получил более 180 писем и обращений. Обсудил с прокурором области, руководством ГУМВД. В ГСУ будет создана следственно-оперативная группа. Беру ситуацию на личный контроль, - сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.
Также он уточнил, что прокуратура оперативно выйдет в суд с требованием прекратить деятельность кооператива и закрыть их сайты.
- Несмотря на поток жалоб обманутых, эти дельцы продолжают собирать деньги у граждан. Необходимо положить этому конец. Место организаторов ПК - в СИЗО! – заявил Хинштейн.
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Жители 16 городов думали, что вкладывают деньги в развитие фабрики полуфабрикатов, но средства шли в карманы организаторов финансовой пирамиды из Тольятти
ИСТОЧНИК KP.RU