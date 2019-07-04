2019-07-04T20:02:09+03:00
Общество

«Картинг нужно сохранить»: в Самаре подыскивают новое место для трассы из парка Гагарина

Существующую площадку, где сейчас находится картинг-трасса, признали небезопасной из-за близости ЛЭП
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация СамарыФото: Twitter.com
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В Самаре планируют перенести картинг-трассу в парке имени Юрия Гагарина, которую закрыли из-за того, что она находится под высоковольтной линией электропередач. Сейчас власти рассматривают два варианта ее размещения. Об этом стало известно в четверг, 4 июля, в ходе встречи главы города Елены Лапушкиной с сотрудниками картинг-клуба и родителями детей, которые занимаются там.

- Картинг нужно сохранить, но на нынешней территории сделать это невозможно и небезопасно. Мы изучим все варианты, куда лучше перенести площадку, и начнем работу в этом направлении, чтобы уже следующим летом любители картинга катались в удобном и безопасном месте, - сказала мэр.

В качестве новых площадок для размещения картинга рассматриваются прежнее место квадродрома в парке Гагарина на пересечении улиц Стара-Загора и Советской Армии, а также парк Молодежный. Первый вариант пока наименее вероятен, поскольку там на данный момент находится парковка и слишком близко расположены жилые дома. А вот в парке Молодежный, как отмечают в городской администрации, можно будет не только свободно разместить существующую трассу, но и значительно расширить ее круг, что в дальнейшем позволит даже принимать этап чемпионата России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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