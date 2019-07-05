2019-07-05T09:40:28+03:00
Общество

Самарская ракета «Союз-2.1б» с метеоспутником «Метеор-М» успешно стартовала с космодрома Восточный

Все системы носителя отработали в штатном режиме
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарская ракета стартовала с космодрома Восточный утром 5 июляСамарская ракета стартовала с космодрома Восточный утром 5 июляФото: пресс-служба Роскосмоса
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В пятницу, 5 июля, на космодроме Восточный состоялся успешный запуск самарской ракеты «Союз-2.1б». Она стартовала в 9:41 по самарскому времени вместе с разгонным блоком «Фрегат», российским метеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2 и еще 32 попутными спутниками из России, Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Таиланда и других стран.

- Установленные на I и II ступенях ракеты двигатели самарского производства РД-107А/108А отработали штатно, - сообщили в пресс-службе ПАО «Кузнецов».

Как отмечают в Роскосмосе, головная часть в составе «Фрегата», «Метеора-М» и 32 попутных спутников отделилась от ракеты в 9:51 и была благополучно выведена на незамкнутую околоземную орбиту. Программа полета составит 4 часа 27 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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