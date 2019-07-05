В Самаре возбудили уголовное дело на замначальника отдела судебных приставов, которого поймали при получении взятки

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-05T11:33:52+03:00

Директор одного из ООО передала мужчине 500 тысяч рублей за помощь в прекращении исполнительного производства

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Второй отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района Самары, который был задержан 4 июля при получении взятки в 500 тысяч рублей.

- По версии следствия, подозреваемый получил незаконное вознаграждение от директора ООО в виде 50 тысяч рублей и муляж в 450 тысяч рублей за помощь взяткодателю. За эти деньги замначальника отдела судебных приставов должен был прекратить исполнительное производство по взысканию с фирмы долга в более чем 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Уголовное дело возбудили по статье "Получение взятки". Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают разбираться в деталях произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU