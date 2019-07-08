В Самаре частично открыли парковку на площади Куйбышева

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-08T14:15:44+03:00

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Жалобы жителей Самары на внезапное закрытие парковки на площади имени В.В. Куйбышева возымели действие. Бетонные блоки убрали, правда, не везде — только со стороны улицы Красноармейской.

- На Вилоновской все еще стоят блоки. Видимо, ради этой стороны потребуется еще одна неделя диалога, - написал в Твиттере местный житель.

Напомним, бетонные блоки на площади Куйбышева появились на прошлой неделе. Горожан возмутило, что им теперь негде оставить машины, и они обратились к чиновникам. В департаменте транспорта сообщили, что не имеют к установке заграждений никакого отношения, а вот в департаменте городского хозяйства и экологии поведали, что блоки поставили ради безопасности пешеходов. 5 июля первый заместитель главы Самары Владимир Василенко заявил, что блоки передвинут и поставят, как было. Пока же изменения произошли только с одной стороны площади.

ИСТОЧНИК KP.RU