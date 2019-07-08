Ищите пути объезда: в Самаре закроют проезд по улице Мориса Тореза

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-08T15:03:09+03:00

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Сотрудники Предприятия тепловых сетей приступили к ремонту участка теплосети на улице Мориса Тореза в Самаре, который 4 июля не выдержал гидравлических испытаний. На время работ движение транспорта на участке от улицы Карбышева до улицы Футболистов будет закрыто.

- На улице Мориса Тореза планируется заменить более 70 метров коммуникаций диаметром 600 мм. Рабочим предстоит проложить новый железобетонный канал и смонтировать трубопровод, - сообщили в пресс-службе ПТС.

Теплоэнергетики планируют завершить все работы 17 июля. После этого участок передадут дорожникам для восстановления асфальтового покрытия. Автомобилистов просят заранее искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU