Защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель может переехать в итальянскую Серию А

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-09T09:52:05+03:00

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21-летний защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель может перебраться в Серию А. В уругвайце заинтересован клуб «Лечче», который с этого сезона будет выступать в элитном итальянском дивизионе. Рохеля в команде хочет видеть главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани, пишет издание salentosport.net.

Напомним, Агустин Рохель перешел в «Крылья Советов» из уругвайского «Насьоналя» летом 2018 года. Сообщалось, что интерес к игроку также проявляли итальянский «Милан» и испанская «Севилья».

Пока Рохель находится в расположении «КС». Сезон для самарской команды начнется 14 июля домашним матчем с ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU