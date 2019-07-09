Прокуратура нашла нарушения в работе главы минстроя Самарской области

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-09T14:52:50+03:00

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Прокуратура Самарской области провела проверку в отношении министра строительства региона Евгения Чудаева на соблюдение закона о коррупции. Итогом ее стало то, что чиновника заподозрили в конфликте интересов. Поводом для этого послужили родственные связи главы минстроя с руководителями крупных строительных компаний региона.

- Близкие родственники Евгения Чудаева являются учредителями и руководителями организаций, которые участвуют в строительстве таких объектов, как микрорайон Южный город, ЖК «Желябово» и ЖК «Печера.РФ». При этом чиновник не подал вовремя уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, - сообщили в региональной прокуратуре.

В связи с этим надзорное ведомство внесло в адрес губернатора Самарской области представление об устранении выявленных нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Напомним, что в конце мая работой Евгения Чудаева заинтересовался и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он направил в генеральную прокуратуру РФ обращение с просьбой проверить чиновника на предмет лоббирования интересов строительной компании «Древо», совет директоров которой возглавляет его отец Николай Чудаев.

ИСТОЧНИК KP.RU