В поселке Шмидта задержали водителя, который пытался увезти чужих детей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-10T11:36:38+03:00

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В Самаре стражи порядка выясняют детали происшествия, которое произошло на улице Линейной в поселке Шмидта вечером во вторник, 9 июля. Там задержали водителя автомобиля Skoda Fabia, который пытался увезти детей.

- Мужчина, предположительно, был пьян. Нам сообщили, что он посадил к себе в машину чужих детей и пытается скрыться. В экстренном порядке на место были направлены два экипажа ДПС. Водителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения причин его поступка в отношении несовершеннолетних, - рассказали активисты "Ночного Патруля".

По словам матери одного из детей, автомобилист завел разговор с ее сыном и еще двумя ребятами возле своей машины. В чем была суть беседы, неизвестно, но, как рассказал мальчик, этот мужчина пытался с ними заговорить уже второй раз. Добавим, что проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU