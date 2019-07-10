2019-07-10T11:36:38+03:00
Общество

В поселке Шмидта задержали водителя, который пытался увезти чужих детей

Предположительно, мужчина был пьян
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Ночной патруль СамараФото: Ночной патруль СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

В Самаре стражи порядка выясняют детали происшествия, которое произошло на улице Линейной в поселке Шмидта вечером во вторник, 9 июля. Там задержали водителя автомобиля Skoda Fabia, который пытался увезти детей.

- Мужчина, предположительно, был пьян. Нам сообщили, что он посадил к себе в машину чужих детей и пытается скрыться. В экстренном порядке на место были направлены два экипажа ДПС. Водителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения причин его поступка в отношении несовершеннолетних, - рассказали активисты "Ночного Патруля".

По словам матери одного из детей, автомобилист завел разговор с ее сыном и еще двумя ребятами возле своей машины. В чем была суть беседы, неизвестно, но, как рассказал мальчик, этот мужчина пытался с ними заговорить уже второй раз. Добавим, что проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сызрани электромонтер получил ожоги на заводе и умер через несколько дней в больнице
В СГЭУ открылась российско-китайская летняя школа
Ушла вечером из дома и не вернулась: в Самарской области ищут дезориентированную 17-летнюю девушку
Решили проблему нехватки врачей: сызранцев начали консультировать по интернету самарские медики
Житель Кинеля поймал сетями 206 карасей и попал под уголовную статью
В Тольятти на улице Громовой в движении загорелся автобус
"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с ЦСКА вместе с 6 новичками
В Тольятти после жалоб жителей снесли незаконное кафе
В Самаре УК "Кировская" заплатит штраф в 250 тыс. рублей за долги
В Самарской области решили организовать новую епархию
В Самарской области двое мужчин разъезжали по лесу на УАЗе и стреляли в животных
Министр экономического развития приедет на форум в Тольятти за рулем Lada XRay из Москвы
В озеро парка металлургов заселят толстолобиков
"Есть бы не рискнули": В Сызрани рыбаки выловили из Волги абсолютно черного бычка
Новый прокурор Промышленного района приехал в Самару из Сызрани
В Тольятти задержали возможную хозяйку кооператива "Вкусно и сытно", которая оставила без денег десятки человек
В Самаре представили прокурора Промышленного района
В Самаре будут судить начальника управления по строительству местного предприятия за взятку в полмиллиона
Хлопок газа в квартире на Димитрова в Самаре: разбиты окна, есть пострадавший