2019-07-10T21:48:22+03:00
Спорт

Новичок «Крыльев Советов» Деян Радоньич: «Когда впервые увидел Гынсаря, я хотел его убить»

Форвард самарцев рассказал забавную историю о знакомстве с другим новичком «КС»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Раду Гынсарь и Деян Радоньич.Раду Гынсарь и Деян Радоньич.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Новичок «Крыльев Советов» хорватский нападающий Деян Радоньич рассказал забавную историю о знакомстве с другим новобранцем самарцев молдованином Раду Гынсарем. Как признался сам Радоньич, при первой встрече он хотел убить Гынсаря.

- В первый день, когда я приехал на сборы в Австрию, то в 3 утра Раду пришел в мою комнату, и я хотел его убить, потому что не знал, кто это вообще такой. Сейчас я очень хорошо общаюсь с Раду, - передает слова Деяна Радоньича корреспондент «КП-Самара».

Другой участник истории Раду Гынсарь рассказал свою версию случившегося.

- Деяна не предупредили, что я приеду в 3 часа ночи. Я открыл карточкой номер, он сразу выпал из кровати и спросил «Кто там?». Говорю: «Успокойся, я футболист». После этого еще 2 часа разговаривали. Теперь мы подружились, конечно, - отметил Гынсарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Фетисов: «Есть известные в России футболисты, с которыми мы ведем переговоры»

Александр Фетисов рассказал о трансферах клуба, бюджете на сезон и ситуации с «Оренбургом» и «Самара Ареной» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хорватский нападающий Деян Радоньич рассказал, почему выбрал «Крылья Советов»
Тольяттинский потрошитель Олег Рыльков проведет в Самарской области еще несколько недель
Студентку, которую дважды оправдал суд присяжных, приговорили к 8 годам колонии
В «Крыльях Советов» подтвердили интерес к Агустину Рохелю со стороны нескольких иностранных клубов
Самарские предприятия готовы представить свою продукцию на рынках мира
"200 метров от заправки - и связи нет": Игорь Станкевич объяснил, почему законопроект о федеральном ветнадзоре нуждается в доработке
В Самарском машиностроительном колледже подведены итоги работы волонтеров
Под Самарой из озера достали труп молодого человека
Это фейк? Жителей Тольятти возмутила новость о людях, занимавшихся сексом на крыше церкви
Самарская спортсменка выиграла "бронзу" в турнире по настольному теннису на универсиаде в Италии
В Самаре на проспекте Кирова поймали расклейщика незаконных объявлений
Форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко завершил карьеру футболиста
В Самаре неизвестные стреляли по стройплощадке на перекрестке Советской Армии - Дыбенко
Вода не соответствует нормам: в Тольятти запретили купаться на двух пляжах
В Самаре директора фирмы наказали рублем за попытку дать взятку полицейскому
Нужно заменить более 100 кв.м: в Самаре ищут деньги на ремонт тротуарной плитки возле "Теремка"
Самарский губернатор подписал закон о мерах поддержки обманутым дольщикам
Драка закончилась трагедией: в Тольятти парень забил до смерти мужчину в подъезде
В Самаре будут судить посредницу в передаче взятки в 250 тысяч рублей медикам
В Самаре уничтожат кроссовки и рюкзаки Adidas, Nike и Reebok за 125 млн рублей
Научат стричь и создавать дизайн интерьеров: в Самарской области открыли курсы допобразования для предпенсионеров