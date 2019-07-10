Новичок «Крыльев Советов» Деян Радоньич: «Когда впервые увидел Гынсаря, я хотел его убить»

СЕГОДНЯ 21:46 2019-07-10T21:48:22+03:00

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Новичок «Крыльев Советов» хорватский нападающий Деян Радоньич рассказал забавную историю о знакомстве с другим новобранцем самарцев молдованином Раду Гынсарем. Как признался сам Радоньич, при первой встрече он хотел убить Гынсаря.

- В первый день, когда я приехал на сборы в Австрию, то в 3 утра Раду пришел в мою комнату, и я хотел его убить, потому что не знал, кто это вообще такой. Сейчас я очень хорошо общаюсь с Раду, - передает слова Деяна Радоньича корреспондент «КП-Самара».

Другой участник истории Раду Гынсарь рассказал свою версию случившегося.

- Деяна не предупредили, что я приеду в 3 часа ночи. Я открыл карточкой номер, он сразу выпал из кровати и спросил «Кто там?». Говорю: «Успокойся, я футболист». После этого еще 2 часа разговаривали. Теперь мы подружились, конечно, - отметил Гынсарь.

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ИСТОЧНИК KP.RU