Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Фетисов: «Есть известные в России футболисты, с которыми мы ведем переговоры»

Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов во время открытой для СМИ тренировки команды рассказал о трансферной кампании клуба, о бюджете и истории с «Оренбургом» и «Самара Ареной».

«Крылья» проверит Счетная палата

«Проведение аудита [финансовой проверки] и подготовка клуба к сезону в какой-то степени связаны. Но не тождественны. Если говорить об аудите, то часть работ уже проведена. Мы сделали определенные выводы, в структуре «КС» произошли кадровые изменения. Пришли новые люди. Они из правительства Самарской области и они помогают выстраивать финансово-хозяйственную жизнедеятельность клуба. Деятельность любого современного спортивного клуба должна быть прозрачной.

По моему заявлению Счетная палата Самарской области начала проверку деятельности «Крыльев». Она будет скрупулезной. Результаты этой работы будут доложены губернатору. Есть серьезные моменты - на протяжении нескольких лет деятельности, - которые должны подлежать оценке».

О бюджете и долгах

«Бюджет будет примерно таким же, как в прошлом году [в прошлом сезоне бюджет «Крыльев» был около 1,5 - 1,6 млрд рублей, - здесь и далее прим. ред «КП-Самара»].

Долги по зарплате погасили, осталась задолженность по премиальным, но мы ее в июле закроем. Мы активно работаем с долгами, которые были сделаны в предшествующий период. Не могу рассказать всё. Скажу только, что мы решаем задачи, чтобы снять долговое ярмо с клуба.

Перед Андреем Тихоновым долг закрыли».

О задаче на сезон

«Задача – войти в 10-ку по итогам сезона. Конечно, то, что мы пережили в конце этого сезона, не должно повториться, мы должны показывать уверенную игру».

О подготовке к сезону

«Игра уже в воскресенье и сразу с топовым клубом. «Крылья» прошли подготовку к сезону в очень хороших условиях. Играли и с серьезным хорватским клубом [«Хайдук» из города Сплит], и с «Краснодаром». Конечно, времени для подготовки было не так много. Сказалось и то, что клуб играл в стыковых матчах. Когда другие уже могли приступить к отдыху и подготовке, мы участвовали в этой драме.

Всегда оценку всему дает игра. Она все расставит по местам.

Понятно, что часть игроков ушла из «КС», мы им признательны. Пришли новые игроки. Они уже прошли сбор, показали себя. Для меня, как и для всех самарских болельщиков, очень важно, что в команде 4 игрока – воспитанники самарского футбола. Насколько я знаю, долгое время такого количества самарских игроков в основной команде не было. Всем предоставят шанс. Понятно, что при переходе во взрослый футбол, надо для ребят создавать условия, чтобы они вырастали в мастеров.

На счет тренера - мы считаем Божовича одним из лучших специалистов в России».

О трансферах

«Конечно, переговоры вели исходя из наших возможностей. Есть те игроки, известные в России, с кем мы вели переговоры, и сейчас у них есть желание вернуться к этому разговору. В силу того, что что-то не сложилось в их клубах.

Мы продолжаем работу. Окончательно о команде нужно будет говорить ближе к осени».

О Корниленко

«Сергей Корниленко завершит карьеру игрока и войдет в тренерский штаб Миодрага Божовича в «Крыльях». Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в «Крыльях Советов» в другом качеств.

Это связано с серьезной травмой, которую футболист получил в конце прошлого сезона. Такое решение [о завершении карьеры], наверно, было своевременным.

На какой должности будет работать Сергей Корниленко, пока решаем».

О будущем Рохеля

«Интерес к Рохелю проявляют несколько иностранных клубов. Но пока сформулированного предложения нет. Агустин Рохель пока игрок «Крыльев Советов»

О ситуации с «Оренбургом»

«У самарских болельщиков матчи «Оренбурга» с топовыми командами, например, с «Зенитом» или ЦСКА, вызовут интерес. Насколько переезд будет удобным для оренбургских болельщиков – вопрос.

Футбол должен быть для болельщиков. Болельщики «Оренбурга» живут в Оренбургской области. Но если так сложится, что надо будет предоставить им арену, мы, конечно, для наших соседей эти условия создадим».

О состоянии газона «Самара Арены» после концерта «Ленинграда»

«Состояние газона удовлетворительное. Участки, где стояла сцена, чуть похуже. Но к игре все будет в порядке – агрономы работают».

О новой форме

«На матч с ЦСКА выйдем в новой форме. Она уже отгружена. На ней небольшие изменения [по сравнению с комплектом прошлого сезона]».