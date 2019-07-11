Тольяттинца, которого нашли мертвым в подъезде, убили из-за замечания о шумном поведении

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-11T09:17:31+03:00

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Стали известны подробности убийства 37-летнего жителя Тольятти. Напомним, тело мужчины со множественными ранениями головы было найдено на минувшей неделе в подъезде одного из домов на улице Революционной.

- Было установлено, что мужчина в этом доме не проживал. Он пришел в гости к своему приятелю. В подъезде между тольяттинцем и молодым человеком 2000 года рождения произошла ссора, которая переросла в смертельную драку. Парень начал избивать мужчину после того, как тот сделал ему замечание насчет его шумного поведения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Молодого человека задержали сотрудники ППС, которых вызвали местные жители. По данным полицейских, ранее парень судим не был. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Молодому жителю Автограда грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU