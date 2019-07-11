2019-07-11T09:17:31+03:00
Происшествия

Тольяттинца, которого нашли мертвым в подъезде, убили из-за замечания о шумном поведении

По подозрению в совершении данного преступления задержали 19-летнего парня
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Молодого убийцу по горячим следам задержали сотрудники ППСМолодого убийцу по горячим следам задержали сотрудники ППСФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности убийства 37-летнего жителя Тольятти. Напомним, тело мужчины со множественными ранениями головы было найдено на минувшей неделе в подъезде одного из домов на улице Революционной.

- Было установлено, что мужчина в этом доме не проживал. Он пришел в гости к своему приятелю. В подъезде между тольяттинцем и молодым человеком 2000 года рождения произошла ссора, которая переросла в смертельную драку. Парень начал избивать мужчину после того, как тот сделал ему замечание насчет его шумного поведения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Молодого человека задержали сотрудники ППС, которых вызвали местные жители. По данным полицейских, ранее парень судим не был. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Молодому жителю Автограда грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приехала на свадьбу и не смогла улететь: жительницу Октябрьска из-за долгов не пустили в Германию
Стену на площади Славы в Самаре предложили превратить в «крылатые качели»
Маломерных судов Самарской области становится все больше, а происшествий на воде меньше
В Сызрани из окна второго этажа дома на Ленинградской выпала двухлетняя девочка
"Карету мне!" Открытие новой сцены СамАрта отметили премьерой "Горе от ума"
«Потаскал он меня знатно»: подводный охотник из Тольятти подстрелил огромного сома на 104 кг
В Самаре тушили пожар во дворце культуры, в школе и больнице
Жители Самары больше всего мечтают стать полицейскими
Жжем там, где отдыхаем: 2074 пожара в Самарской области произошли из-за пала травы
Лесных пожаров в Самарской области стало больше
В Самарской области в колонии нашли пособника боевиков, напавших на Нальчик в 2005 году
В Самаре установят две новые топиарные фигуры: лиру с масками и арфу
Пожар неподалеку от места проведения Грушинского фестиваля начался из-за поджога
Самарская ракета «Союз-2.1в» успешно вывела спутники минобороны РФ на расчетные орбиты
Туристку из Самары эвакуировали с высоты 3,6 км с перевала в Кабардино-Балкарии
Нашли ошибку: в Тольятти отзывают квитанции за тепло
Готовятся к зиме: в Самаре подлатали почти 400 крыш многоквартирных домов
“Бабушка держала ее и молилась”: в Самарскую государственную ветеринарную клинику на УЗИ привели козу
Под Самарой пассажирку ВАЗа зажало в салоне после лобового столкновения с иномаркой
Хорватский нападающий Деян Радоньич рассказал, почему выбрал «Крылья Советов»
Тольяттинский потрошитель Олег Рыльков проведет в Самарской области еще несколько недель