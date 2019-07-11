2019-07-11T11:57:25+03:00
Общество

Жжем там, где отдыхаем: 2074 пожара в Самарской области произошли из-за пала травы

В прошлом году таких пожаров было еще больше
Евгения ВАСИНА
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Наибольшее количество пожаров в этом году зарегистрировано в Ставропольском районеНаибольшее количество пожаров в этом году зарегистрировано в Ставропольском районеФото: Архив "КП"
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Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, по данным на 11 июля в регионе зафиксировано 2074 природных пожара, связанных с неконтролируемыми палом растительности.

- Наибольшее количество пожаров в этом году было зарегистрировано в Ставропольском районе – 432, Волжском - 338, Красноярском – 338 и Кинель-Черкасском - 239. Мы понимаем, что это связано с тем, что в эти районы жители крупных городов выезжают отдохнуть, там у них, как правило, находятся дачи. Для сравнения, в прошлом году таких загораний было 2362. В этом году у нас не было допущено перехода огня на строения, - заявил начальник ГУ МЧС России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

Чтобы таких загорания с каждым годом было все меньше, сотрудники МЧС ведут активную разъяснительную и профилактическую работу. Особое внимание уделяют противопожарной пашне вокруг населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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