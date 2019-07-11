Маломерных судов Самарской области становится все больше, а происшествий на воде меньше

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-11T13:14:33+03:00

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В МЧС России по Самарской области подвели итоге первого полугодия. В частности, речь шла о происшествиях на воде. Как сообщил начальник регионального ГУ МЧС, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко, на водных объектах произошло 33 происшествия, в итоге погибло 24 человека. В прошлом году за это же время было зарегистрировано 41 происшествие, погибло 38 человек.

- В том числе произошло две аварии с участием маломерных судов, погиб один человек, - отметил Бойко.

Первое ЧП произошло 12 июня. Моторное судно «Атлантик 580» ДК, двигаясь в районе острова Голодный в 20 часов, столкнулся с судном «Тритон». Травму ноги получил мужчина. Он попал в больницу. Вторая авария произошла 21 июня. Судно «Сильвер Игр» в районе Барабошиной поляны столкнулся с Казанкой-5М. Погибла 28-летняя девушка. Оба маломерных судна шли без судовых огней.

- В Самарской области зарегистрировано 42278 маломерных судна. В этом году их стало на 1200 больше, чем прошло. Также в этом году было аттестовано 823 судоводителя, что почти в два раза больше, чем в прошлом году, - отметил Олег Бойко.

Чтобы происшествий с маломерными судами становилось все меньше, в Самарской области увеличат количество подразделения ГИМС. Заметно это будет уже со следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU