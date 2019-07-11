2019-07-11T14:04:02+03:00
Общество

В Самаре собственники жилья обсудили с УК "Авиакор-Стандарт" дальнейшую работу

Жители района "Кошелев" предложили кандидатов в советы домов и обсудили важные вопросы текущего ремонта и содержания жилья
Анастасия МЫШКИНА
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Сотрудники управляющей компании активно работают в летний периодСотрудники управляющей компании активно работают в летний период
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Жители района "Кошелев" приняли участие в собрании собственников жилья. Очная встреча с сотрудниками управляющей компании состоялась в холле УК "Авиакор-Стендарт". Жители домов по ул. Жалнина №14, 16, 18, 20 и 22 смогли обсудить вопросы текущего ремонта, содержания жилья, предложить кандидатуры старших по дому.

- Управляющая компания выражает благодарность неравнодушным жителям за их активную жизненную позицию, а также Администрации Красноглинского района за участие в собраниях, - сообщает УК.

На встрече также присутствовал управляющий микрорайоном Андрей Устюжанин. Заочная часть собраний продлится еще несколько дней, так что выразить свое мнение по вопросам повестки смогут все желающие.

ТАкже в УК рассказали, что сейчас летом активно проводятся работы по покосу, поливу, благоустройству дворовой территории. В первую очередь срезают траву и сорные растения, чтобы они не успели зацвести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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