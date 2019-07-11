2019-07-11T16:15:18+03:00
Происшествия

Жительница Самары заявила, что ее сына жестоко избили в колонии в Пугачеве

Наталья пожаловалась на произвол в исправительном учреждении в прокуратуру и другие инстанции
Михаил ГОРЮНОВ
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Женщина надеется, что обидчики ее сына будут наказаныЖенщина надеется, что обидчики ее сына будут наказаныФото: Из личного архива
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В редакцию “Комсомольской правды - Самара” обратилась местная жительница Наталья Чурюкова. Женщина заявляет, что 6 июля в ИК-17 в Пугачеве в Саратовской области избили ее сына - 37-летнего Дмитрия Лабузова, который отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков.

- В конце июня я к нему приезжала и была удивлена его внешним видом, исхудал, выглядел болезненно, обувь вся рваная, хотя я передавала ему новые туфли, начальник ИК дал добро на это во время личного приема, но сотрудники их почему-то не приняли. Еще при встрече Дима мне сказал: “Если тебе будут говорить, что я продают наркотики тут - не верь!” - рассказывает женщина корреспонденту samara.kp.ru.

Также во время свидания Дмитрий сказал матери, что с него другой заключенный требует 2 с лишним тысячи рублей. За что не объяснил, но в случае отказа обещал проблемы. Женщина решилась перевести эту сумму сама, а уже в понедельник узнала, что ее сына избили четверо других осужденных.

По словам Натальи, руководство исправительного учреждения никак ей произошедшее не объясняет. Травмы, полученные Дмитрием оказались серьезными, поэтому сейчас его переводят в ведомственную больницу.

- Я уверена, что его подставили и хотят сделать ему плохо. Никакими наркотиками он не торгует в колонии, наоборот, в руководстве неоднократно отмечали его поведение. Будут жаловаться на произвол в прокуратуру и другие инстанции, - заявила Наталья “КП-Самара”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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