Началось строительство детского инклюзивного парка возле «Самара Арены»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-12T13:57:08+03:00

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Возле стадиона «Самара Арена» стартовало строительство инклюзивного детского игрового парка в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас рабочие занимаются там подготовкой основания площадки.

- Инклюзивный парк расположится на аллее «Последняя миля» в районе 6-го проезда. Там предусмотрено обустройство спортивной площадки с различными зонами: воркаут, тренажеры, игровая зона для детей 1-6 лет, игровая зона для детей 6 лет и старше, качели, карусели, песочная зона, а также футбольной площадки с искусственным газоном 47 на 27 метров, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Вот так будет выглядеть инклюзивный парк после завершения работ

Завершить строительство инклюзивного парка и благоустройство прилегающей территории планируется в сентябре 2019 года. Напомним, ранее сообщалось, что новую площадку для детей с ограниченным возможностями возведут к 1 июня, но поиски потенциальных инвесторов, оптимального участка и подготовка документации немного затянулись, поэтому сроки пришлось сдвинуть.

ИСТОЧНИК KP.RU