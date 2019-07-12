«Жигули» раздора: жителя Жигулевска забили до смерти за его нежелание отдавать проигранный автомобиль

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-12T14:51:58+03:00

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Стали известны подробности убийства 48-летнего жителя Жигулевска, которое произошло в феврале в квартире дома на улице Интернационалистов. Напомним, по подозрению в совершению преступления полицейские тогда задержали 36-летнего хозяина жилплощади и его 25-летнего приятеля. Как установили стражи порядка, мужчины все вместе распивали алкоголь, а потом поругались. В итоге старшего из мужчин забили до смерти. Недавно правоохранители выяснили причину конфликта — принадлежащий погибшему автомобиль ВАЗ-2103 «Жигули».

- Во время застолья мужчины играли в азартные игры. Потерпевший якобы проиграл свою машину и не захотел ее отдавать. Подозреваемые начали избивать мужчину руками и ногами и в конечном итоге заставили его написать расписку о передаче автомобиля одному из них. Завладеть чужим транспортом злоумышленникам не удалось — их задержали полицейские, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Таким образом, к ранее возбужденному уголовному делу по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» добавилось еще одно — по статье «Вымогательство». Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU