2019-07-13T17:31:54+03:00
Происшествия

У водителя «Опеля» не было прав: подробности аварии под Сызранью с 3 погибшими и 5 пострадавшими

Страшное ДТП произошло вечером 12 июля на трассе «Сызрань — Шигоны — Волжский Утес»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Обе машины получили серьезные механические поврежденияОбе машины получили серьезные механические поврежденияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Стали известны подробности смертельной аварии в Сызранском районе, которое произошло вечером в пятницу, 12 июля. Напомним, там столкнулись автомобили «Опель» и «Киа». Сначала сообщалось, что в аварии погибли два человека и шестеро получили травмы, но теперь число погибших увеличилось до трех.

- За рулем автомобиля «Опель» с номерами республики Бурятия находился 25-летний молодой человек. Он, двигаясь со стороны села Шигоны в направлении Сызрани, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа» с номерами Ульяновской области. После этого корейский автомобиль, которым управлял 39-летний водитель, вынесло на дорожное ограждение, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель «Киа» от полученных травм скончался на месте, его 35-летняя пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию сызранской больницы. В другой машине пострадали 5 человек: водитель получил травмы головы и руки, его 23-летний пассажир в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, еще одна пассажирка — 27-летняя девушка — в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию, 24-летний пассажир получил травму головы, госпитализирован и 18-летняя пассажирка получила многочисленные ушибы, рваную рану головы, госпитализирована. Еще один пассажир «Опеля» - 24-летний молодой человек - от полученных травм скончался в больнице. В дальнейшем стало известно, что в медучреждении также скончалась еще одна участница аварии. Пока ее личность не сообщается.

По данным полицейских, стаж вождения у водителя «Киа» был всего три года, а вот у парня, который вез в сторону Сызрани целую компанию молодых людей, водительских прав не было вообще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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