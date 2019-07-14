До города она доехала, а дальше - неизвестность! В Самарской области исчезнувшую невесту Ксению Аносову не могут найти уже неделю

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-14T14:27:54+03:00

В это время злые языки уже приписали девушке наличие ребенка, и даже обвинили в торговле наркотиками

Изменить размер текста: A A

В Самарской области до сих пор разыскивают пропавшую невесту из Безенчука. Ксения Аносова исчезла неделю назад. Она села в электричку и отправилась в Самару за свадебным платьем. С этого момента ее никто не видел.

- 27-летняя Ксения пропала 6 июля. 24 августа у нас свадьба намечалась, - рассказала мама пропавшей девушки корреспонденту "КП-Самара".

Родственники и знакомые надеются найти девушку. 10 июля появилась новая информация, что Ксения до Самары доехала.

- Ксюша до Самары до ехала. Ее опознали девушки продавцы, Ксюша стояла на остановке Ж/д2, по времени ориентировочно в 12 часов (в это время приезжает электричка Сызрань1-Самара). Дальше... неизвестно. И на рынок "Караван" она не заходила (по камерам рынка), мы смотрели (по времени просмотр делали с 11 часов до16 часов), - пишет Евгения, которая занимается поисками.

Вокруг Ксении сейчас ходит много слухов. Недоброжелатели утверждают, что у нее был ребенок - родственники пропавшей эту информацию не подтвердили. Также обсуждается версия, что девушка проходила обвиняемой по целому ряду статей, связанных с наркотиками. Правда, непонятно, как же девушку с таким букетом нарушений оставили на свободе.

Про историю невесты, которая пропала незадолго для свадьбы уже писала "Комсомолка". Вот только с тех пор ситуация никак не изменилась, о девушке ничего не известно. Родные надеются найти девушку

ИСТОЧНИК KP.RU