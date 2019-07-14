2019-07-14T21:58:04+03:00
Авто

Дмитрий Азаров показал министру экономического развития свою спортивную Весту и дал посидеть за рулем

Максим Орешкин, который приехал в Самару на Лада XRay автомобиль губернатора Самарской области оценил
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Спортивная Веста пришлась московскому чиновнику по нравуСпортивная Веста пришлась московскому чиновнику по нраву
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал министру экономического развития РФ Максиму Орешкину свою спортивную Ладу Веста. На ней он приехал на матч "Крыльев" с ЦСКА. Игра окончилась победой самарцев со счетом 2:0. Вместе с Дмитрием Азаровым за спортивным поединком наблюдал и Максим Орешкин - он приехал в Самару на Lada XRay из Москвы. После матча губернатор предложил коллеге осмотреть отечественное авто. Министр остался доволен:

- На мой взгляд, это отличная машина- такая же, как и Lada XRAY, на которой я приехал, - сказал Максим Орешкин, посидев за рулем.

Завтра министр продолжит путь в Тольятти - там пройдет форум моногородов, на который и направляется чиновник, заодно решив посмотреть, чем живет страна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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