В Самаре выбрали имя для нового питомца зоопарка — маленькой лосихи

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-15T15:02:22+03:00

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В Самаре выбрали кличку для нового питомца местного зоопарка — лосенка. Малыш попал туда совсем недавно — его нашли возле одного из сел Клявлинского района. Лосенок сам вышел к людям. Что случилось с его матерью, остается загадкой.

На прошлой неделе сотрудники зоопарка предложили горожанам придумать для их нового обитателя, который, к слову, оказался девочкой, имя. Варианты были самые разные: Клава, София, Сахата, Муся, Адель, Люсинда, Галатея, но по итогам голосования было выбрано имя Лада.

Отметим, что сейчас маленькая лосиха живет в вольере вместе с козочками. Она активно знакомится со своими соседками и привыкает к новой обстановке.

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ИСТОЧНИК KP.RU