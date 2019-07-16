Школу на 5 просеке в Самаре обещают построить к 1 сентября 2021 года
Работы стартуют в следующем году
Новая школа будет рассчитана на 1500 учениковФото: Архив "КП"
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Стали известны сроки начала строительства школы на 1,5 тысячи мест на пятой просеке в Самаре. Напомним, ее планируют возвести на территории бывшей турбазы «Экономист».
- Новое образовательное учреждение будет построено на деньги по нацпроекту «Образование». В этом году будет завершена работа с документацией, а в 2020 году начнется само строительство. Завершить возведение школы планируется к 1 сентября 2021 года, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Предполагается, что учебное заведение займет территорию площадью 4 га. В здании обустроят несколько спортивных залов и классов для занятий творчеством.
ИСТОЧНИК KP.RU