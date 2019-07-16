2019-07-16T07:46:51+03:00
Общество

Школу на 5 просеке в Самаре обещают построить к 1 сентября 2021 года

Работы стартуют в следующем году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новая школа будет рассчитана на 1500 учениковНовая школа будет рассчитана на 1500 учениковФото: Архив "КП"
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Стали известны сроки начала строительства школы на 1,5 тысячи мест на пятой просеке в Самаре. Напомним, ее планируют возвести на территории бывшей турбазы «Экономист».

- Новое образовательное учреждение будет построено на деньги по нацпроекту «Образование». В этом году будет завершена работа с документацией, а в 2020 году начнется само строительство. Завершить возведение школы планируется к 1 сентября 2021 года, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Предполагается, что учебное заведение займет территорию площадью 4 га. В здании обустроят несколько спортивных залов и классов для занятий творчеством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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