Школу на 5 просеке в Самаре обещают построить к 1 сентября 2021 года

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-16T07:46:51+03:00

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Стали известны сроки начала строительства школы на 1,5 тысячи мест на пятой просеке в Самаре. Напомним, ее планируют возвести на территории бывшей турбазы «Экономист».

- Новое образовательное учреждение будет построено на деньги по нацпроекту «Образование». В этом году будет завершена работа с документацией, а в 2020 году начнется само строительство. Завершить возведение школы планируется к 1 сентября 2021 года, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Предполагается, что учебное заведение займет территорию площадью 4 га. В здании обустроят несколько спортивных залов и классов для занятий творчеством.

ИСТОЧНИК KP.RU