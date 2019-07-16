Стало известно, во сколько обойдется реализация проекта исторического поселения в Самаре

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-16T08:22:34+03:00

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В Самаре продолжаются обсуждения проекта по наделению ее статусом исторического поселения, который был разработан Виталий Стадников и Олег Никитенко. Согласно данному проекту, границы исторического поселения предлагается проложить от Хлебной площади до улицы Полевой, за исключением нескольких кварталов, и от Волги до реки Самары. Также авторы проекта разработали регламенты, которые определяют, как нужно строить и реконструировать здания в исторической части города.

- Смысл регламентов — в том, чтобы на основании исторических типов застройки оставлять вдоль красных линий существующую высоту, а с отступом от нее давать возможность повышать этажность: плюс 15 метров — плюс один этаж и увеличивать плотность застройки. Так, в зоне от Хлебной площади до площади Революции предполагается строительство зданий от 2-3 этажей до 5, а ближе к Полевой — от 6 до 8 этажей, - сообщили архитекторы на заседании в городской думе.

Финансирование проекта оценивается в 195 млрд рублей. В эту сумму входит комплексное оснащение территории современными инженерными сетями и последующее благоустройство улиц. Изменения схемы движения транспорта и организация парковочных мест в эту сумму пока не включены. Планируется, что реализация проекта должна принести 11 тысяч дополнительных мест. Что касается социальной инфраструктуры, то проект не предполагает строительство в исторической части Самары новых школ, поскольку для этого придется снести историческую застройку на территории 2-3 га. Существующие образовательные заведения будут сохранены, а новые школы для детей старшего возраста авторы проекта предлагают разместить на периферии исторического поселения или на примыкающих территориях, например, ближе к реке Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU