2019-07-16T08:22:34+03:00
Общество

Стало известно, во сколько обойдется реализация проекта исторического поселения в Самаре

Проект предполагает комплексное оснащение старого города современными инженерными сетями и благоустройство территории
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Границы исторического поселения планируется провести от Хлебной площади до улицы ПолевойГраницы исторического поселения планируется провести от Хлебной площади до улицы ПолевойФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

В Самаре продолжаются обсуждения проекта по наделению ее статусом исторического поселения, который был разработан Виталий Стадников и Олег Никитенко. Согласно данному проекту, границы исторического поселения предлагается проложить от Хлебной площади до улицы Полевой, за исключением нескольких кварталов, и от Волги до реки Самары. Также авторы проекта разработали регламенты, которые определяют, как нужно строить и реконструировать здания в исторической части города.

- Смысл регламентов — в том, чтобы на основании исторических типов застройки оставлять вдоль красных линий существующую высоту, а с отступом от нее давать возможность повышать этажность: плюс 15 метров — плюс один этаж и увеличивать плотность застройки. Так, в зоне от Хлебной площади до площади Революции предполагается строительство зданий от 2-3 этажей до 5, а ближе к Полевой — от 6 до 8 этажей, - сообщили архитекторы на заседании в городской думе.

Финансирование проекта оценивается в 195 млрд рублей. В эту сумму входит комплексное оснащение территории современными инженерными сетями и последующее благоустройство улиц. Изменения схемы движения транспорта и организация парковочных мест в эту сумму пока не включены. Планируется, что реализация проекта должна принести 11 тысяч дополнительных мест. Что касается социальной инфраструктуры, то проект не предполагает строительство в исторической части Самары новых школ, поскольку для этого придется снести историческую застройку на территории 2-3 га. Существующие образовательные заведения будут сохранены, а новые школы для детей старшего возраста авторы проекта предлагают разместить на периферии исторического поселения или на примыкающих территориях, например, ближе к реке Самаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре предложили временно запретить выдачу разрешений на строительство в старом городе

Такие меры хотят принять до создания проекта "Историческое поселение" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре двоих оренбуржцев осудили за попытку сжечь чужой автомобиль по заказу
В Самаре в парке Гагарина закрыли новое колесо обозрения
Миллиардные вложения и сотрудничество со школами Голландии: Академии Коноплева в Тольятти нашли инвестора
В Тольятти больше недели разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
Житель Тольятти вспомнил о своих дочерях и устроился на работу из-за "уголовки"
В Самаре в 2019 году разработают проект Южной обводной дороги
Школу на 5 просеке в Самаре обещают построить к 1 сентября 2021 года
Самарчанка получила грант в полмилиона рублей на "Тавриде" и теперь поможет самарским музыкантам стать известными
Остановись, мгновенье! После первого тура РПЛ "Крылья Советов" занимают 1 место в турнирной таблице
Погода в Самаре на 16 июля 2019: осадков не будет, обойдемся без зонта
В центре Самары два парня голыми руками оторвали шлагбаум
В Самаре под суд пойдут малолетние наркодилеры
На проспекте Кирова в Самаре трамвай сошел с рельсов
В Самаре будут судить коммунальщика, из-за которой на ребенка в феврале с крыши свалилась наледь
В Самарской области полицейского подозревают в фальсификации уголовного дела о наркотиках
Стена на площади Славы в Самаре может получить медиаэкраны