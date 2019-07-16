2019-07-16T11:25:30+03:00
Общество

Мораторий на строительство в исторической части Самары могут ввести от Хлебной площади до Полевой

Временные ограничения связаны с реализацией проекта наделения города статусом исторического поселения
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: дума СамарыФото: дума Самары
Изменить размер текста:

В Самаре решается вопрос о введении временного запрета на строительство в историческом центре города. С такой инициативой выступила председатель самарского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.

- Сейчас разрабатывается проект по наделению центральной части Самары статусом исторического поселения. До принятия финального решения предлагается ограничить выдачу разрешения на строительство ориентировочно от Хлебной площади до улицы Полевой, - сообщили в пресс-службе думы Самары.

По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, строительство высоток в старом городе зачастую порождает проблемы архитектурного плана, нарушения исторического облика города, а также влияет на социальную сферу. На город ложится новая нагрузка, когда дома строятся без должного количества парковочных мест и необходимых мест в школах и детсадах. Народный избранник отметил, что введение моратория на выдачу разрешений на строительство до момента реализации проекта «Историческое поселение» - это вполне выполнимая задача для властей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, во сколько обойдется реализация проекта исторического поселения в Самаре

Проект предполагает комплексное оснащение старого города современными инженерными сетями и благоустройство территории (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти полицейские и ОМОН нашли на рынке нелегальных мигрантов
Житель Сызрани переночевал в гостях у друга и оставил его мать без украшений
В Самаре закрыли старейший в городе «Макдоналдс» на Полевой
В Самаре женщина устроила шоппинг с чужой банковской картой и получила один год условно
В Самаре выбрали 20 парков и скверов для благоустройства в 2020 году
В Самарской области на берег Волги возле Климовки выбросило сотни мертвых рыб
В Самаре двоих оренбуржцев осудили за попытку сжечь чужой автомобиль по заказу
В Самаре в парке Гагарина закрыли новое колесо обозрения
Миллиардные вложения и сотрудничество со школами Голландии: Академии Коноплева в Тольятти нашли инвестора
В Тольятти больше недели разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
Житель Тольятти вспомнил о своих дочерях и устроился на работу из-за "уголовки"
В Самаре в 2019 году разработают проект Южной обводной дороги
Стало известно, во сколько обойдется реализация проекта исторического поселения в Самаре
Школу на 5 просеке в Самаре обещают построить к 1 сентября 2021 года
Самарчанка получила грант в полмилиона рублей на "Тавриде" и теперь поможет самарским музыкантам стать известными
Остановись, мгновенье! После первого тура РПЛ "Крылья Советов" занимают 1 место в турнирной таблице
Погода в Самаре на 16 июля 2019: осадков не будет, обойдемся без зонта
В центре Самары два парня голыми руками оторвали шлагбаум
В Самаре под суд пойдут малолетние наркодилеры
На проспекте Кирова в Самаре трамвай сошел с рельсов
В Самаре будут судить коммунальщика, из-за которой на ребенка в феврале с крыши свалилась наледь
В Самарской области полицейского подозревают в фальсификации уголовного дела о наркотиках
Стена на площади Славы в Самаре может получить медиаэкраны