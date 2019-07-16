Мораторий на строительство в исторической части Самары могут ввести от Хлебной площади до Полевой

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-16T11:25:30+03:00

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В Самаре решается вопрос о введении временного запрета на строительство в историческом центре города. С такой инициативой выступила председатель самарского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.

- Сейчас разрабатывается проект по наделению центральной части Самары статусом исторического поселения. До принятия финального решения предлагается ограничить выдачу разрешения на строительство ориентировочно от Хлебной площади до улицы Полевой, - сообщили в пресс-службе думы Самары.

По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, строительство высоток в старом городе зачастую порождает проблемы архитектурного плана, нарушения исторического облика города, а также влияет на социальную сферу. На город ложится новая нагрузка, когда дома строятся без должного количества парковочных мест и необходимых мест в школах и детсадах. Народный избранник отметил, что введение моратория на выдачу разрешений на строительство до момента реализации проекта «Историческое поселение» - это вполне выполнимая задача для властей.

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ИСТОЧНИК KP.RU