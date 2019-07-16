Елену Лапушкину вызывают в суд из-за передачи 32 городских маршрутов «СамараАвтоГазу»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-16T14:47:18+03:00

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В понедельник, 15 июля, в арбитражном суде Самарской области прошло очередное заседание по иску зампрокурора региона к компании «СамараАвтоГАЗ» и департаменту транспорта Самары. Напомним, надзорное ведомство требует аннулировать два муниципальных контракта на выполнение перевозок по 32 городским маршрутам, которые были заключены в апреле 2018 года. Прокуратура считает, что они были заключены с нарушениями: перевозчика определили не с помощью аукциона, а путем запроса котировок.

- Нарушение порядка заключения договоров повлекло нарушение публичных интересов, также выраженное в нарушении прав иных участников конкурсных процедур, которые могли предложить более выгодные условия заключения данных контрактов, - приводит "Волга Ньюс" слова представителей областной прокуратуры.

Представители «СамараАвтоГаза» и департамента транспорта, в свою очередь, считают, что надзорное ведомство слишком поздно подало иск в суд - с момента заключения контрактов прошло больше одного года, то есть срок исковой давности истек. Прокуратура с этим не согласна.

В итоге заседание было решено отложить на 28 августа. Как сообщается на сайте арбитражного суда, в качестве третьих лиц на заседание пригласили представителей ФАС и департамента финансов и экономического развития Самары. Кроме того, на следующее заседание также в качестве третьего лица, не предъявляющего самостоятельные требования, позвали мэра Самары Елену Лапушкину.

ИСТОЧНИК KP.RU