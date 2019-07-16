2019-07-16T14:44:43+03:00
Общество

В Самаре жители 128 квартир остались без канализации из-за долгов

Общий долг неплательщиков за воду и водоотведение составил 2 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
Изменить размер текста:

В Самаре коммунальщики продолжают активно бороться со злостными неплательщиками, общий долг которых составил несколько десятков миллионов рублей. В качестве способов борьбы с должниками они используют пирамиду «позора», световой проектор и более стандартный — перекрытие канализации.

- За 6 месяцев 2019 года в адрес должников было нами было направлено 7510 уведомлений об отключении от водоснабжения частных домов и водоотведения в многоквартирных домах: юрлицам на 8,5 млн рублей, физлицам, проживающим в МКД, на 90,7 млн рублей, а жителям частного сектора — на 18,9 млн рублей, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

После этого долги за воду и канализацию оплатили 1399 человек. Благодаря установке пирамиды и использованию светового проекта коммунальщикам удалось взыскать с неплательщиков 2,3 млн рублей. А вот в домах абонентов, которые так и не начали платить за воду, специалисты перекрыли канализацию. Такую меру применили в отношении 128 должников, чей общий долг составляет 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на улицах Дыбенко и Свободы установят светофоры
Машина превратилась в «фарш»: на трассе М-5 в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП
Самарцы узнают больше об истории города на бесплатной цифровой выставке
«Оренбург» может играть домашние матчи в Самаре на стадионе «Металлург»
Монумент Славы, «Ладья» или вокзал: самарцам предлагают выбрать символ города
Елену Лапушкину вызывают в суд из-за передачи 32 городских маршрутов «СамараАвтоГазу»
В Самарской области на «Метафесте-2019» впервые выступят «Кирпичи», «Биртман» и Алексей Вдовин
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Арсенал» 20 июля на «Самара Арене»: цены, где купить
Финалисты «Театрального Приволжья» покажут свои постановки на форуме «iВолга 2.0»
В Тольятти полицейские и ОМОН нашли на рынке нелегальных мигрантов
Житель Сызрани переночевал в гостях у друга и оставил его мать без украшений
В Самаре закрыли старейший в городе «Макдоналдс» на Полевой
В Самаре женщина устроила шоппинг с чужой банковской картой и получила один год условно