В Самаре жители 128 квартир остались без канализации из-за долгов

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-16T14:44:43+03:00

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В Самаре коммунальщики продолжают активно бороться со злостными неплательщиками, общий долг которых составил несколько десятков миллионов рублей. В качестве способов борьбы с должниками они используют пирамиду «позора», световой проектор и более стандартный — перекрытие канализации.

- За 6 месяцев 2019 года в адрес должников было нами было направлено 7510 уведомлений об отключении от водоснабжения частных домов и водоотведения в многоквартирных домах: юрлицам на 8,5 млн рублей, физлицам, проживающим в МКД, на 90,7 млн рублей, а жителям частного сектора — на 18,9 млн рублей, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

После этого долги за воду и канализацию оплатили 1399 человек. Благодаря установке пирамиды и использованию светового проекта коммунальщикам удалось взыскать с неплательщиков 2,3 млн рублей. А вот в домах абонентов, которые так и не начали платить за воду, специалисты перекрыли канализацию. Такую меру применили в отношении 128 должников, чей общий долг составляет 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU