2019-07-18T18:40:34+03:00
Общество

Администрация Сызрани формирует кадровый резерв

Там объявили о приеме документов для включения в кадровый резерв на замещение вакантных должностей
Евгения ВАСИНА
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Самое время подать документыСамое время подать документыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 18 июля администрация Сызрани объявила о приеме документов для включения в кадровый резерв на замещение вакантных муниципальной службы в городской администрации. К кандидатам три основных требования: наличие стажа муниципальной службы и стажа работы по специальности; наличие профессиональных знаний, в том числе Конституции, федеральных законов и т.д.; наличие профессиональных навыков, необходимых для выполнения работы по выбранной должности.

Чтобы попасть в резерв придётся собрать документы, необходимые для поступления на муниципальную службу в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и написать заявление о включении в резерв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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