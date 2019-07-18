Администрация Сызрани формирует кадровый резерв

СЕГОДНЯ 18:40 2019-07-18T18:40:34+03:00

Там объявили о приеме документов для включения в кадровый резерв на замещение вакантных должностей

Изменить размер текста: A A

В четверг, 18 июля администрация Сызрани объявила о приеме документов для включения в кадровый резерв на замещение вакантных муниципальной службы в городской администрации. К кандидатам три основных требования: наличие стажа муниципальной службы и стажа работы по специальности; наличие профессиональных знаний, в том числе Конституции, федеральных законов и т.д.; наличие профессиональных навыков, необходимых для выполнения работы по выбранной должности.

Чтобы попасть в резерв придётся собрать документы, необходимые для поступления на муниципальную службу в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и написать заявление о включении в резерв.

ИСТОЧНИК KP.RU