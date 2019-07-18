Администрация Сызрани формирует кадровый резерв
В четверг, 18 июля администрация Сызрани объявила о приеме документов для включения в кадровый резерв на замещение вакантных муниципальной службы в городской администрации. К кандидатам три основных требования: наличие стажа муниципальной службы и стажа работы по специальности; наличие профессиональных знаний, в том числе Конституции, федеральных законов и т.д.; наличие профессиональных навыков, необходимых для выполнения работы по выбранной должности.
Чтобы попасть в резерв придётся собрать документы, необходимые для поступления на муниципальную службу в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и написать заявление о включении в резерв.
ИСТОЧНИК KP.RU