2019-07-20T12:11:48+03:00
Общество

Юморист Дмитрий Колчин стал советником губернатора Самарской области

Первым делом квнщик хочет обсудить вопрос застройки 5-й просеки
Кирилл КАРИМОВ
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Колчин уже был советником Азарова. Целых три дня.Колчин уже был советником Азарова. Целых три дня.Фото: Архив "КП"
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У губернатора самарской области появился новый советник – юморист Дмитрий Колчин. Об этом Дмитрий Азаров сообщил в своем официальном Instagram.

Глава региона рассказал, что увидел интервью Колчина, в котором тот признался, что готов помогать области и людям, а также давать советы власти.

- Год назад на Кубке губернатора из уст капитана команды КВН «Сок» прозвучала шутка, что он хотел бы стать советником губернатора, - сказал Дмитрий Азаров. - Тогда, прямо в зале, я подписал распоряжение и назначил Дмитрия своим советником на три дня. С тех пор прошло время, а желание работать на благо региона и приносить пользу людям у него осталось. Сегодня увидел интервью, в котором Дмитрий заявил о готовности вновь стать советником и рассказал о своих предложениях. Не мог не поддержать это стремление, поэтому решил официально пригласить Дмитрия Колчина стать советником губернатора Самарской области.

Сам Колчин согласился принять почетную должность. Среди вопросов, которые хочет обсудить с губернатором квнщик, это застройка 5-й просеки и недовольство ею местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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