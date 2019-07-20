Юморист Дмитрий Колчин стал советником губернатора Самарской области

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-20T12:11:48+03:00

Изменить размер текста: A A

У губернатора самарской области появился новый советник – юморист Дмитрий Колчин. Об этом Дмитрий Азаров сообщил в своем официальном Instagram.

Глава региона рассказал, что увидел интервью Колчина, в котором тот признался, что готов помогать области и людям, а также давать советы власти.

- Год назад на Кубке губернатора из уст капитана команды КВН «Сок» прозвучала шутка, что он хотел бы стать советником губернатора, - сказал Дмитрий Азаров. - Тогда, прямо в зале, я подписал распоряжение и назначил Дмитрия своим советником на три дня. С тех пор прошло время, а желание работать на благо региона и приносить пользу людям у него осталось. Сегодня увидел интервью, в котором Дмитрий заявил о готовности вновь стать советником и рассказал о своих предложениях. Не мог не поддержать это стремление, поэтому решил официально пригласить Дмитрия Колчина стать советником губернатора Самарской области.

Сам Колчин согласился принять почетную должность. Среди вопросов, которые хочет обсудить с губернатором квнщик, это застройка 5-й просеки и недовольство ею местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU