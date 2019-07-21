2019-07-21T10:49:34+03:00
Спорт

Комментатор Роман Нагучев: «Крылья Советов» подпишут футболиста «Порту»

В стан самарцев может перейти 19-летний колумбиец Хуан Мендоса
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Трансферное окно в РПЛ закроется в начале сентябряТрансферное окно в РПЛ закроется в начале сентябряФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» готовят очередной трансфер. По данным комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева, самарцы подпишут 19-летнего футболиста «Порту» Хуана Мендоса.

- Колумбиец Хуан Мендоса из «Порту» завтра перейдет в «Крылья Советов». Прекрасный выбор! Нападающий зажигал два года назад на Future Cup. В юношеской лиге УЕФА он был не так заметен как Ромарио Баро. Но это хороший трансфер, - написал Нагучев в своем Твиттере 20 июля.

Напомним, трансферное окно в РПЛ закроется в начале сентября.

После двух туров «КС» набрали 3 очка – обыграли ЦСКА 2:0 и уступили тульскому «Арсеналу» 2:3.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Акрон» обыграл «Ладу» в тольяттинском дерби в Кубке России по футболу
Погода в Самарской области в начале рабочей недели: местами дождь, возможна гроза
В Самаре на Волге загорелся катер. Очевидцы спасли взрослых и детей
В Сызрани эвакуатор с «Лексусом» снес светофор
В Самаре на Полевом спуске нашли тело мужчины
Очевидцы сообщают о пострадавшем рабочем: в Самаре на соревновании по дрифту машина влетела в перевернутый дом
Миодраг Божович – о поражении от «Арсенала»: «Мы начали матч неуверенно и поздно проснулись»
В Самаре столкнулись автобус и две легковушки
В Сызрани будут бесплатно раздавать мороженое и лимонад
Через 5 лет напротив поселка Шмидта появится искусственный остров
В Самарской области стартовал финал чемпионата мира по спидвею
С Байконура успешно стартовала ракета-носитель самарского производства
Тольяттинцы подготовили очередную модификацию Lada 4х4
Супруга самарского олигарха Ксения Царицына снова дразнит своих подписчиков откровенными фото
Житель Самарской области получил штраф за удар полицейского ногой в бедро
В Самарской области представят епископа новой Тольяттинской епархии
Молодежный состав самарских «Крыльев Советов» одержал убедительную победу над «Арсеналом»
Заместитель начальника самарского управления ФСИН взят под арест на два месяца