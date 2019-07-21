Комментатор Роман Нагучев: «Крылья Советов» подпишут футболиста «Порту»
В стан самарцев может перейти 19-летний колумбиец Хуан Мендоса
Трансферное окно в РПЛ закроется в начале сентябряФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» готовят очередной трансфер. По данным комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева, самарцы подпишут 19-летнего футболиста «Порту» Хуана Мендоса.
- Колумбиец Хуан Мендоса из «Порту» завтра перейдет в «Крылья Советов». Прекрасный выбор! Нападающий зажигал два года назад на Future Cup. В юношеской лиге УЕФА он был не так заметен как Ромарио Баро. Но это хороший трансфер, - написал Нагучев в своем Твиттере 20 июля.
Напомним, трансферное окно в РПЛ закроется в начале сентября.
После двух туров «КС» набрали 3 очка – обыграли ЦСКА 2:0 и уступили тульскому «Арсеналу» 2:3.
ИСТОЧНИК KP.RU