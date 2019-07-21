В Сызрани эвакуатор с «Лексусом» снес светофор
Повисший с опоры электрический кабель мешает водителям
На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: КТВ-Луч.
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В Сызрани утром в воскресенье, 21 июля, произошло ДТП. На улице Московской на мосту в сторону железнодорожного вокзала «Сызрань-1» эвакуатор, который перевозил дорогую иномарку «Лексус» снес столб со светофором, сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев.
- От удара опора накренилась, а электрический кабель от нее повис на пути автомобилей. В связи с аварийным состоянием моста, движение на нем осуществляется по одной полосе и меняется с одного направления на другое, - уточнили на портале.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Они и будут выяснять причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU