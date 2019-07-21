В Самаре на Волге загорелся катер. Очевидцы спасли взрослых и детей

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-21T12:11:10+03:00

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В Куйбышевском районе Самары на Волге в воскресенье, 21 июля, произошло ЧП – в районе 11:30 около острова Коровий вспыхнул катер. В этот момент на борту находились четыре человека – двое взрослых и двое детей: мальчики 2014 и 2017 годов рождения. К счастью, их эвакуировали очевидцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Погибших и пострадавших нет, очевидцами эвакуированы 4 человека (в том числе двое детей, мальчики 2014 и 2017 годов рождения). Для тушения пожара привлекались 11 человек, 4 единицы техники (в том числе 2 плав средства), в том числе от МЧС России 9 человек, 3 единицы техники, - уточнили в управлении.

Пожар ликвидировали спустя полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU