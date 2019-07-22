2019-07-22T08:45:39+03:00
Происшествия

Появилось видео момента смертельного ДТП у Малой Царевщины с участием ВАЗа и иномарки

Водитель отечественной легковушки выехал на "встречку" и погиб
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

В сети появилось видео ДТП у Малой Царевщины 12 июля, в котором погиб 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105. Момент смертельной аварии запечатлел видеорегистратор другого участника - водителя Kia Rio.

Судя по ролику, водитель отечественной легковушки, двигаясь по трассе «Волжский — Мирный — Малая Царевщина», решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В итоге он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Kia Rio под управлением 46-летнего мужчины. Как ранее писала «Комсомольская правда — Самара», после этого иномарка вылетела в кювет, а «пятерка» столкнулась с попутным автомобилем Volkswagen, за рулем которого ехала 19-летняя девушка.

В результате произошедшего водитель отечественной легковушки погиб на месте. Также в аварии пострадал водитель Kia.

Момент смертельного ДТП у Малой Царевщины с участием "пятерки" и Kia 12.07.2019.Видео: ДТП Самара

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области водитель на «Приоре» впечатался в опору моста
Самарцы признались, что чувствуют себя комфортнее и безопаснее с женщинами-таксистами, чем с мужчинами
В семейном парке развлечений «Мегалэнд» в Самаре идет акция «Безлимит»
В Самарской области водитель Kia Cerato «догнал» поворачивающую «Калину»: пострадали двое детей
В Самаре мазут, попавший благодаря частникам в канализацию, затопил улицу Промышленности
Жительница Самарской области не подготовилась к встрече со служителями Фемиды и начала ругаться матом в суде
В Тольятти молодая мать после выпивки задремала на лавке и попала под полицейскую проверку
Минспорт Самарской области: «Создать профессиональную команду по женскому футболу можно только при участии спонсоров»
В Тольятти спасатели поймали возле одного из домов питона-альбиноса
Самарцы засняли на видео, как военные объехали пробку по тротуару
В Самаре вернули трамваи на улицу Аэродромную
Стали известны сроки закупки автобусов с кондиционерами в Самаре
В Самаре на 6-ой просеке из-за прорыва потекли багровые реки
В Самарской области объявили массовую охоту на диких кабанов из-за африканской чумы свиней
Подводный рыбак из Тольятти поймал огромного сома
Под Сызранью столкнулись две фуры и легковушка