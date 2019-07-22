Появилось видео момента смертельного ДТП у Малой Царевщины с участием ВАЗа и иномарки
В сети появилось видео ДТП у Малой Царевщины 12 июля, в котором погиб 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105. Момент смертельной аварии запечатлел видеорегистратор другого участника - водителя Kia Rio.
Судя по ролику, водитель отечественной легковушки, двигаясь по трассе «Волжский — Мирный — Малая Царевщина», решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В итоге он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Kia Rio под управлением 46-летнего мужчины. Как ранее писала «Комсомольская правда — Самара», после этого иномарка вылетела в кювет, а «пятерка» столкнулась с попутным автомобилем Volkswagen, за рулем которого ехала 19-летняя девушка.
В результате произошедшего водитель отечественной легковушки погиб на месте. Также в аварии пострадал водитель Kia.
Момент смертельного ДТП у Малой Царевщины с участием "пятерки" и Kia 12.07.2019.Видео: ДТП Самара
ИСТОЧНИК KP.RU