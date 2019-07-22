Минспорт Самарской области: «Создать профессиональную команду по женскому футболу можно только при участии спонсоров»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-22T09:38:33+03:00

Ранее в Самаре существовала женская футбольная команда – с 1992 года по 2010 она называлась ЦСК ВВС, в 2011 – «Крылья Советов». Фото: ЖФК ЦСКА (Самара)

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В министерстве спорта Самарской области рассказали, при каких условиях в столице региона может появиться женский футбольный клуб. Напомним, ранее в Самаре существовала женская футбольная команда – с 1992 года по 2010 она называлась ЦСК ВВС, в 2011 – «Крылья Советов».

- Создание новых профессиональных клубов возможно только при участии спонсоров, - отметили в минспорте.

Напомним, ранее экс-вратарь молодежной сборной России Мария Макаренкова заявила в интервью «Другому городу», что женский футбол в Самаре душат. По ее словам, годовой бюджет клуба высшего российского дивизиона равен годовой зарплате одного игрока мужских «Крыльев Советов».

ИСТОЧНИК KP.RU