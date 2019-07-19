2019-07-19T16:02:21+03:00
Спорт

Экс-вратарь молодежной сборной России: «Женский футбол в Самаре душат»

Бывший голкипер ЦСК ВВС и «Крыльев Советов» и тренер ЖФК «Мега» Мария Макаренкова рассказала, как обстоят дела с женским футболом в столице 63 региона
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мария Макаренкова сейчас работает детским тренером.Мария Макаренкова сейчас работает детским тренером.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бывший вратарь женских футбольных клубов ЦСК ВВС и «Крылья Советов», а также молодежной сборной России Мария Макаренкова рассказала, как обстоят дела с этим видом спорта в Самаре. По ее мнению, женский футбол в городе душат.

- Я бы хотела играть в большой футбол, но не хочу уезжать из Самары. Хочу, чтобы здесь был футбол. Сейчас в Самаре женский футбол душат. Как душат? Не дают возможности развиваться: создать команду, играть в Первом дивизионе или хотя бы просто на выезде. Деньги приходится выбивать. Обидно, что «Крыльям» каждый год выделяют миллиарды, а клуб даже не пытается создать женскую команду, - сказала Макаренкова в интервью «Другому городу».

По словам девушки, годовой бюджет женского футбольного клуба примерно равен годовой зарплате одного игрока мужской команды «Крылья Советов».

Напомним, в высшем дивизионе чемпионата России по женскому футболу выступают 8 команд. Из них 4 созданы мужскими футбольными клубами: «Локомотив», ЦСКА, «Чертаново» и «Енисей».

В Самаре сейчас нет профессионального женского футбольного клуба. Ранее существовали ЦСК ВВС и «Крылья Советов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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